الحكومة تسعى للتخلص من الزجاجات البلاستيكية الملونة

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كشفت وزارة البيئة النقاب عن المراجعات للمعايير المطبقة على منتجات التعبئة، في محاولة لزيادة معدل المنتجات المعاد تدويرها، مثل الزجاجات البلاستيكية.وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء إنها انتهت من المراجعات، وسوف تصدر إخطارًا غدًا الأربعاء.وبموجب التعديلات الأخيرة، ستقوم الوزارة بتصنيف 9 من منتجات التغليف، بما في ذلك الزجاجات البلاستيكية والزجاجية، من حيث سهولة إعادة التدوير، اعتمادًا على مواد صنعها وهيكلها. وسوف توفر الوزارة حوافز بما يتماشى مع التصنيف.وللحصول على المرتبة الأولى، يجب أن تكون العبوة البلاستيكية عديمة اللون، وأن تكون الملصقات سهلة النزع.وفي محاولة لحظر استخدام الزجاجات الملونة، تخطط الحكومة لمراجعة قانون ذي صلة في النصف الثاني من العام، حيث تعتبر الزجاجات الملونة مما يساهم في خفض معدلات التدوير.ونتيجة لذلك، فمن المحتمل أن تكون جميع الزجاجات البلاستيكية المنتجة لتخزين الماء أو المشروبات عديمة اللون، بدءًا من عام 2020.