حصري: شركة الطيران الكورية الشمالية تنظم رحلة إضافية إلى فلاديفوستوك الأسبوع المقبل

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علمت شبكة "كي بي إس" أن شركة الطيران الكورية الشمالية "إير كوريو" سوف تنظم رحلة إضافية إلى "فلاديفوستوك" من بيونغ يانغ، يوم الثلاثاء القادم.وقد أكد مسؤول في مطار "فلاديفوستوك" الدولي أنه من المقرر القيام بالرحلة الجوية الإضافية يوم الثلاثاء المقبل، لكنه قال إنه من غير المعروف سبب تنظيم هذه الرحلة.وتأتي الرحلة الإضافية وسط التقارير التي تفيد بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" سيعقدان أول قمة لهما في المدينة الروسية الأسبوع المقبل. وتثير هذه الرحلة الإضافية التكهنات بأن مسؤولين كوريين شماليين سوف يسافرون إلى "فلاديفوستوك" عشية القمة.يشار إلى أن شركة "إير كوريو" تنظم رحلات عادية للركاب يومي الاثنين والجمعة، من بيونغ يانغ إلى "فلاديفوستوك".وقد نفى مسؤول في شركة الطيران الشمالي أن يكون هناك رحلة إضافية مقررة.