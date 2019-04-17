الأمم المتحدة تعفي المشروع الأثري بين الكوريتين من العقوبات

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منحت لجنة تابعة للأمم المتحدة إعفاءً من العقوبات، للسماح للكوريتين باستئناف المشروع الأثري المشترك.ووفقًا لمصدر دبلوماسي، فقد أصدرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء الإعفاءَ الذي طلبته كوريا الجنوبية، لتنفيذ مشروع الحفر المشترك، في قصر ملكي قديم، في مدينة "كيسونغ" الحدودية الشمالية.وسوف يتيح هذا الإعفاء نقل المعدات اللازمة إلى الشمال لتنفيذ المشروع، في قصر مملكة "كورية" المعروف باسم "مان وول دي"، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.وفي الشهر الماضي، عقدت الحكومة الكورية اجتماعًا لمجموعة العمل مع الولايات المتحدة في واشنطن، لطلب تعاونهم في إصدار الإعفاء من العقوبات.