المبعوث النووي الأمريكي يزور روسيا هذا الأسبوع

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من المقرر أن يزور الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" روسيا، هذا الأسبوع، لمناقشة نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إن "بيغون" سيزور موسكو يومي الأربعاء والخميس، للاجتماع مع المسؤولين الروس، ومناقشة "الجهود الرامية إلى إحداث تقدم في نزع السلاح النووي النهائي والكامل والقابل للتحقق".وتجذب الزيارة انتباهًا خاصًا، وسط التقارير بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتن" سيعقدان أول قمة لهما في روسيا، الأسبوع المقبل.ومن المتوقع أن يوضح "بيغون" وضع المفاوضات المتوقفة بين واشنطن وبيونغ يانغ، بعد القمة الثانية بين البلدين، التي انتهت دون اتفاق. ومن المتوقع أيضًا أن يطلب تعاون موسكو في تنفيذ العقوبات ضد الشمال.