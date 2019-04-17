القبض على أحد المتورطين في الفضيحة الجنسية لنائب وزير العدل السابق

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ألقت النيابة العامة القبض على إحدى الشخصيات الرئيسية المتورطة في الفضيحة الجنسية لعام 2013، والتي تورط فيها نائب وزير العدل السابق "كيم هاك إيوي".وقالت النيابة إنها ألقت القبض على "يون جونغ تشون"، رئيس إحدى شركات الإنشاءات، اليوم الأربعاء، بتهم متعددة منها الاحتيال.ويتهم "يون" بتلقي أموال من شركات البناء، بعد وعده بمساعدتهم في الفوز بعقود لمشروعات البناء، ثم استخدم الأموال في أغراض أخرى.كما يشتبه في تقديمه لرشوة بقيمة عشرات الملايين، إلى نائب الوزير السابق، والاعتداء الجنسي على النساء في منزله.وتعتزم النيابة استجواب "يون" بشأن المزاعم الأخرى المثارة حوله أيضًا.