اليابان تحتج على الحكم بتأييد حظر واردات المأكولات البحرية في كوريا

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أفادت الأنباء أن اليابان سوف تحتج على الحكم الصادر مؤخرًا، عن منظمة التجارة العالمية، والذي أيد الحظر الذي فرضته كوريا الجنوبية على الواردات اليابانية من المأكولات البحرية، بعد كارثة فوكوشيما النووية لعام 2011.ووفقًا للصحف اليابانية اليوم الأربعاء، فإن طوكيو تخطط لتقديم احتجاج إلى لجنة تسوية المنازعات، في المنظمة العالمية، في وقت لاحق من هذا الشهر.وسوف تحتج اليابان بأن هيئة الاستئناف في المنظمة لم تتخذ القرار الصحيح حول حظر سيول، وأصدرت حكما لا يساعد على تسوية النزاع.وكانت هيئة الاستئناف قد حكمت يوم الخميس الماضي بأن القيود المفروضة على واردات المأكولات البحرية كانت منصفة ولا تدخل في فئة التمييز التعسفي، وألغت بذلك قرار لجنة المنازعات الذي صدر في العام الماضي.