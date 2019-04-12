الزعيم الكوري الشمالي يزور وحدة جوية عسكرية

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أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية بأنَّ الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" زار بالأمس وحدةً جويةً عسكرية، للمراقبة على تدريب بعض الطيارين على الطائرات العسكرية.وتجدر الإشارة إلى أن هذا التفتيش العسكري يعد الأول من نوعه منذ 5 أشهر، بعد أن قام بالمراقبة على اختبار أسلحة تكتيكية متقدمة في السادس عشر من شهر نوفمبر في العام الماضي.يُذكر أن زيارة كيم إلى الوحدة الجوية العسكرية جاءت بصورة مفاجئة، حيث قال إن المعارك في مجال الطيران والدفاع عنه تجري دون إنذار مسبق عادة، مؤكدا على ضرورة التأكد من الاستعدادات الدائمة لحالات الطوارئ.وقد سبق لكيم أن زار وزارة الدفاع في الثامن من شهر فبراير في هذا العام، بمناسبة مرور 71 عاما على تأسيس القوات الكورية الشمالية، لكن زيارته جاءت في إطار التأكيد على مشاركة القوات المسلحة في بناء الاقتصاد.