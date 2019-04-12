الرئيس مون يقرر تعيين المرشحة للمحكمة الدستورية

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قبل أن يغادر الرئيس "مون جيه إين" البلاد أمس للقيام بجولة في آسيا الوسطى، اتخذ خطوة فعلية لتعيين المرشحة للمحكمة الدستورية "لي مي سون"، التي اعترضت المعارضة على اختيارها، بينما أعرب عن قبوله لبعض أعضاء لجنة التحقيق في حركة الديمقراطية للثامن عشر من مايو الذين اعترض عليهم المكتب الرئاسي.وطلب الرئيس مون من قيادة الحزب الديمقراطي الحاكم التعامل البرماني مع مسودات القوانين ذات الصلة بتعديل نظام الحد الأدنى من الأجور ونظام العمل المرن.كما أعرب عن عزمه على تشغيل جهاز تشاوري للمعسكرين الحاكم والمعارض والحكومة، بعد إنهاء جولته إذا لم يتم التعامل معها. وذلك من أجل التعامل معها دفعة واحدة.كما صرح الرئيس مون بأنه يريد تشكيل لجنة تحقيق في الحقائق الخاصة بالحراك الديمقراطي في الثامن عشر من مايو، قبل حلول هذا الموعد من هذا العام، وقد أجاب "هونغ يونغ بيو" زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم بأنه سيقوم بتعديل القانون ذي الصلة من أجل إدراج السير العسكرية ضمن مؤهلات أعضاء اللجنة. مما يعني أنه يتيح مجالا لتعيين "كوون تيه أو"، نائب الأمين العام السابق للقيادة العسكرية الكورية والأمريكية المشتركة، من بين شخصين رشحهما حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي ورفضهما المكتب الرئاسي.كما أعاد الرئيس مون بالأمس طلب إرسال التقارير البرلمانية للموافقة على تعيين مرشحة المحكمة الدستورية "لي مي سون".ويُذكر أن الموعد النهائي لاستلام التقارير سيصادف غدًا الخميس، وهناك احتمال كبير لتعيينها بعد غدٍ الجمعة، من أجل منع الفراغ الإداري في المحكمة الدستورية.