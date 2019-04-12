إقامة معرض للأفلام الكورية في وسط أوروبا

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أقيمت أمسية للأفلام الكورية في قلب أوروبا في "بروكسل" في بلجيكا ليلة السادس عشر من هذا الشهر، احتفالا بمرور مائة عام على بدء صناعة الأفلام الكورية.وأقيمت هذه الأمسية في مركز بوجار البلجيكي الملكي، في إطار مهرجان بروكسل الدولي للسينما الفانتازية، والذي بدأ في التاسع من أبريل ويستمر حتى الحادي والعشرين من أبريل، ويُعد هذا المهرجان من أهم ثلاثة مهرجانات للأفلام الفانتازية في العالم.وقد حضر مراسم استقبال المعرض حوالي مائة وخمسون شخصا، بمن فيهم "جو هيونغ جين" السفير الكوري لدى الاتحاد الأوروبي، ومسؤولون في المهرجان البلجيكي، وشخصيات محلية في صناعة الأفلام، وعدد من الهواة والمحبين للأفلام الكورية، إلى جانب عدد من مخرجي الأفلام الكوريين.