وزارة التوحيد تأمل في استئناف عملية الاكتشاف في مان وول ديه

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وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على إعفاء أجهزة الاستكشاف، المستخدمة في منطقة "مان وول ديه" بكوريا الشمالية، من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وقد رحبت الحكومة الكورية الجنوبية بهذه الخطوة، معربة عن أملها في استئناف العملية بسرعة.وقال "لي سانغ مين"، الناطق باسم وزارة التوحيد، في إحاطة منتظمة اليوم الأربعاء، إنه يأمل في أن يتم استئناف عملية الاستكشاف المشتركة بسرعة، حتى تساهم في استعادة التجانس الكوري الوطني. وأوضح "لي" أن الحكومة الكورية الجنوبية تنوي، عبر التعاون بين الكوريتين، أن ترسل المواد الضرورية للاستكشاف المشترك للآثار واستعادتها وحفظها في كوريا الشمالية.وذكر أن الجانب الجنوبي ينوي مناقشة الإجراءات الضرورية لعملية الاستكشاف مع نظيره الشمالي، بعد أن انتهت عملية موافقة الامم المتحدة على منح الإعفاء من العقوبات.