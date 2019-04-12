العدد التراكمي للمرضى الأجانب يتجاوز مليونين

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تجاوز العدد التراكمي للمرضى الأجانب، الذين زاروا كوريا لتلقي العلاج، حاجز مليوني مريض.وصرحت وزارة الصحة اليوم بأنَّ عدد المرضى الأجانب الذين زاروا البلاد لتلقي العلاج بلغ 378,967 مريضًا في العام الماضي، ليتجاوز العدد التراكمي حاجز مليوني مريض، بعد مرور 10 سنوات على السماح باستضافة المرضى الأجانب.وتجدر الإشارة إلى أن كوريا أدخلت نظام استضافة المرضى الأجانب منذ عام 2009، من أجل السماح للمستشفيات والعيادات الطبية باستضافة المرضى الأجانب. ومن بين المرضى الأجانب الذين زاروا كوريا في العام الماضي بلغت نسبة المرضى الصينيين 31% ونسبة المرضى الأمريكيين 12% واليابانيين 11%.وبالنسبة للمرضى اليابانيين، فقد زادت نسبتهم في العام الماضي بمقدار 56%، بالمقارنة مع العام السابق، لتسجل أعلى زيادة من بين مختلف الجنسيات. كما سجل المرضى التايلانديون والإندونيسيون زيادةً تقارب أربعين بالمائة.ومن بين الأقسام الطبية التي استضافت المرضى الأجانب، احتل قسم الجراحات التجميلية 14.4%، بينما احتل قسم الجلدية 13.7%.تجاوزت نسبة المرضى من الصين واليابان الذين أجروا عمليات تجميلية 40%.