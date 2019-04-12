الكشف عن هاتف غالاكسي القابل للطي

Photo : YONHAP News

كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات عن مواصفات هواتف "غالاكسي" القابلة للطي، قبل تسويقها في البلاد في الشهر القادم.ووفقًا للشركة، يبلغ سمك الجزء الرقيق لهاتف غالاكسي عند الطي 15.5 ملليمتر، بينما يبلغ سمك الجزء السميك له 17 ملليمتر. كما تبلغ المسافة بين الجزئين حوالي 1.5 ملليمتر.وعند بسطه، يبلغ سمكه 6.9 ملليمتر، كما يبلغ سمكه 7.5 ملليمتر عند تضمين إطار الجزء المطوي. ويبلغ وزن الهاتف 263 غرامًا.وتجدر الإشارة إلى أن هاتف غالاكسي أسمك قليلا من هاتف "ميت إكس" القابل للطي، لشركة "هواوي" الصينية، لكن جهاز غالاكسي أخف وزنًا منه.ومن المتوقع أن يتم تسويق هاتف غالاكسي القابل للطي في منتصف شهر مايو القادم.