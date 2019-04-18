جيجو تلغي التصريح الممنوح لأول مستشفى ربحي

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قررت حكومة جزيرة جيجو إلغاء التصريح الذي منحته لمركز طبي صيني، والذي كان من المقرر أن يصبح أول مستشفى ربحي في كوريا الجنوبية.وأعلن حاكم مقاطعة جيجو "وون هي ريونغ" عن هذا القرار المتعلق بمركز جرين لاند الطبي الدولي في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء.وقال الحاكم إنه كان من المفترض أن يتم فتح المستشفى في غضون 3 أشهر من استلام التصريح المشروط، الذي مُنِح في ديسمبر الماضي، لكن لم يتم التشاور مع حكومة جيجو بشأن الافتتاح أو طلب تمديد فترته إلا بعد انتهاء المهلة المتفق عليها.كما أوضح "وون" أن خطة عمل المستشفى الأصلية نصت على أنه سيعالج الأجانب بشكل أساسي، ومع ذلك فقد أقام المستشفى دعوى قضائية ضد حكومة جيجو بحجة أن الشرط الذي يلزمه بعلاج الأجانب فقط غير قانوني. وفي ديسمبر الماضي، كان المركز الطبي قد تلقى موافقة مشروطة لافتتاح أول مستشفى ربحي في كوريا الجنوبية، بشرط عدم علاج المرضى الكوريين.كما أشار الحاكم أن المستشفى لم يستطع إثبات أنه سعى إلى تعيين الموظفين الجدد اللازمين لبدء عملياته.ومع ذلك، فقد أكد "وون" أنه سيتشاور مع مركز تطوير مدينة جيجو الدولي ومجموعة جرين لاند ووزارة الصحة، حول سبل تطبيع مدينة جيجو للرعاية الصحية، والتي تضم مركز جرين لاند الدولي.