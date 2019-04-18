بولتون: واشنطن في حاجة إلى مؤشر حقيقي من بيونغ يانغ قبل القمة الثالثة

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" إن الولايات المتحدة بحاجة إلى مزيد من الأدلة على أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مستعد للتخلي عن الأسلحة النووية، قبل عقد قمة ثالثة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وقد صرح "بولتون" بذلك أمس الأربعاء، خلال مقابلة مع قناة "بلومبيرغ نيوز"، عندما سُئِل عما تحتاجه الولايات المتحدة قبل إمكانية عقد قمة ثالثة بين "ترامب" و"كيم".وأجاب "بولتون" بأن بلاده تحتاج إلى "إشارة حقيقية" من كوريا الشمالية بأنها اتخذت القرار الاستراتيجي بالتخلي عن الأسلحة النووية. وأضاف أن الرئيس "ترامب" مستعد تمامًا لعقد قمة ثالثة، إذا كان بإمكانه الحصول على صفقة حقيقية.وعندما سُئل عما إذا كان هناك أي تقدم في ملف نزع السلاح النووي، أجاب "بولتون" بأنه لا يمكنه أن يحدد ما إذا كان حدث تقدم أو لا.وقالت "بلومبيرغ" إن تصريحات "بولتون" كانت تحمل لهجة أكثر تشاؤمًا من المسؤولين الآخرين في الإدارة الأمريكية، ومن بينهم وزير الخارجية "مايك بومبيو"، فيما يتعلق بنوايا كوريا الشمالية وآفاق التوصل إلى اتفاق معها.