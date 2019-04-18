الحكومة تقدم مشروع الميزانية الإضافية الأسبوع المقبل

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تعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون للميزانية الإضافية إلى البرلمان بحلول يوم الخميس المقبل، وتشكيل فريق عمل للتحضير للمراجعة البرلمانية لمشروع القانون.وكشف وزير المالية "هونغ نام كي" عن الخطة اليوم الخميس، خلال اجتماع لتنسيق السياسات، مع الحزب الديمقراطي الحاكم والمكتب الرئاسي.وقال الوزير إن الميزانية الإضافية تركز على إنعاش الاقتصاد المتباطئ، ومواجهة أزمة الغبار الناعم.وأشار إلى أن البرلمان أقر مؤخرًا مشروع قانون يعتبر أزمة الغبار الناعم كارثة اجتماعية، وأنه تم تطبيق لوائح أكثر صرامة فيما يتعلق بانبعاثات العوادم، مما يتطلب من الحكومة تقديم الدعم المالي من أجل التنفيذ الفعال لتلك التغييرات التشريعية.وأضاف "هونغ" أن الحكومة ستركز على إنعاش الاقتصاد من خلال تيسير إنشاء شركات المغامرة، وزيادة الاستثمار في الصناعات الجديدة، وتوسيع برامج التعليم والتدريب في مجالات الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة.