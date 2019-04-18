اللاعب الكوري سون هيونغ مين أعلى هداف آسيوي في تاريخ دوري الأبطال

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أحرز اللاعب الكوري "سون هيونغ مين"، المهاجم في فريق توتنهام في الدوري الإنكليزي هدفين أمس، ليساهم في تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي لدوري الأبطال.وفي واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ دوري الأبطال، أحرز اللاعب الكوري هدفين في مدة ٣ دقائق، في الشوط الأول من المباراة ضد فريق مانشستر سيتي، التي أقيمت على ملعب الاتحاد.وقد خسر فريق توتنهام مباراة العودة بنتيجة ٤ مقابل ٣، لكنه تأهل رغم ذلك لفوزه السابق في مباراة الذهاب بنتيجة ١ مقابل لا شيء.وبذلك ارتفع رصيد "سون" من الأهداف في دوري الأبطال إلى ١٢ هدفا، ليصبح أكثر لاعب آسيوي من حيث عدد الأهداف في تاريخ دوري الأبطال.كما ارتفع رصيد "سون" من الأهداف خلال جميع مباريات الموسم إلى ٢٠ هدفا حتى الآن.ومن المقرر أن يواجه فريق توتنهام فريق أجاكس في مباراة الذهاب، في الثلاثين من أبريل الجاري.