اتفاق كوري فلبيني على إجراء مفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة

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اتفقت كوريا والفلبين على إجراء المفاوضات، من أجل إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، في شهر نوفمبر المقبل.وقد زار وزير التجارة الكوري "ليو ميونغ هي" العاصمة الفلبينية "مانيلا" بالأمس، حيث عقد محادثات مع نظيره الفلبيني "رامون روبيز" وأصدرا بيانا مشتركا بهذا المضمون.ويتضمن البيان أن البلدين اتفقا على العمل على إبرام اتفاقية تجارة حرة، وسوف يسعى الطرفان إلى إحراز نتائج ملموسة، بمناسبة محادثات القمة الخاصة بين كوريا ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والتي من المقرر عقدها في شهر نوفمبر من هذا العام.وجدير بالذكر أن الفلبين تمثل خامس أكبر الدول، من حيث التبادل التجاري مع كوريا، من بين دول رابطة الآسيان.وقد زادت قيمة الصادرات الكورية إليها زيادة كبيرة، من 7 مليارات و270 مليون دولار في عام 2016، لتصل إلى 12 مليار دولار في العام الماضي، بينما بلغت قيمة الواردات منها 3 مليارات و560 مليون دولار.وصرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية بأن كوريا ظلت تسجل فائضا تجاريا ثابتا، من حيث الميزان التجاري، مع الفلبين، متوقعة أن يتيح إبرام اتفاقية التجارة الحرة معها فرصة لتوسيع التجارة والاستثمار بين البلدين.