الرئيسة السابقة تطالب بوقف تنفيذ الحكم

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انتهت صلاحية اعتقال الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، في منتصف ليلة السادس عشر من شهر أبريل الجاري، بحيث أصبحت الآن سجينة مدانة. ولهذا فقد تقدم محاميها "ليو يونغ ها" بطلب وقف تنفيذ الحكم بالأمس. ومن أسباب الطلب عدم قدرتها على النوم بشكل صحيح بسبب الآلام الشديدة التي تعاني منها.وأشار المحامي "ليو" إلى أنه هناك احتمالًا كبيرًا لحدوث آثار جانبية لو لم تحصل على العلاج وتأخرت عن موعد العملية المقررة لها . وأضاف أن بارك تلقت حكما بالموت بصفتها السياسية، داعيا إلى اتباع إرادة الشعب بخصوص مسؤوليتها القانونية، بعد الانتهاء من كل المحاكمات.ومن ناحية أخرى، طالب حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي، بإطلاق سراح "بارك"، حيث قال زعيم الحزب "هوانغ كيو آن" إنه يتمنى تحقيق إرادة الشعب، مع الأخذ في الاعتبار أنها مريضة وفي وضع لا يمكن لها أن تتحمله وهي امرأة.كما أثار البعض مسألة عدم المساواة، خاصة بعد إطلاق سراح حاكم مقاطعة جنوب كيونغ سانغ "كيم كيونغ سو" بكفالة مالية.ويرى المحللون أن الدعوات المتزايدة إلى إطلاق سراح "بارك" تهدف إلى جمع قوى المؤيدين، قبل الانتخابات العامة التي ستجري العام القادم.ولكن الأحزاب السياسية الأخرى أعربت عن موقف سلبي تجاه هذه الدعوات، قائلة إن الوقت غير مناسب لمناقشة وقف تنفيذ الحكم بحق "بارك".