فيلم طائر الطنان يفوز بجائزة كبرى في مهرجان إسطنبول السينمائي

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فاز الفيلم الكوري "طائر الطنان" بالجائزة الكبرى، في مجال المنافسة الدولية، في الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان إسطنبول السينمائي.يذكر أن الفيلم كان قد فاز بجائزة أيضًا في مهرجان برلين السينمائي الدولي، الذي أقيم في شهر فبراير من العام الماضي.ويتناول الفيلم، الذي أخرجته المخرجة "كيم بو را"، قصة الطالبة الإعدادية التائهة "أون هي"، في خلفية عام 1994 الذي انهار فيه جسر "سونغ سو". ويقدر النقاد أن الفيلم أتقن تصوير التاريخ الحديث وعاطفة البنت المراهقة بصورة دقيقة ومكثفة.والجدير بالذكر أن الفيلم تلقى دعوة للمشاركة في مجال التنافس في مهرجان "ترايبيكا" السينمائي، الذي سيقام في الرابع والعشرين من هذا الشهر في مدينة "نيويورك" الأمريكية. ومن المقرر أن يتم افتتاح عرضه في البلاد في نهاية شهر أغسطس المقبل.