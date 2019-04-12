الرئيس مون يزور مصنعًا للغاز والكيماويات في تركمانستان اليوم

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يقوم الرئيس "مون جيه إين"، الذي يزور حاليا تركمانستان، بزيارة إلى موقع مصنع كيانلي للغاز والكيماويات اليوم الخميس، بالتوقيت المحلي.تجدر الإشارة إلى أن المصنع تم بناؤه بواسطة تحالف بقيادة شركة هيونديه الهندسية وغيرها من الشركات الكورية، حيث قامت بتوقيع عقد لإنشاء المصنع، في منطقة كيانلي على الساحل الغربي من تركمانستان، وقد انتهت عملية الإنشاء في شهر أكتوبر من العام الماضي، ليصبح المصنع أول وحدة خاصة للغاز والكيماويات فيها تركمانستان.ومن المتوقع أن يشيد الرئيس "مون" بإنجاز الشركات الكورية التي أنهت المشروع بنجاح، في ظل الاهتمام على المستوى الشعبي في تركمانستان، كما سيشيد بالمسؤولين المحليين أيضًا. وسوف يرافق الرئيس في زيارته نظيره التركمانستاني "قربان غولي بيردي محمدوف".وتخطط الحكومة الكورية لتوسيع علاقات التعاون مع تركمانستان، التي تحتل المركز الرابع في العالم من حيث احتياطي الغاز الطبيعي، لتحويل التركيز من تنفيذ مشروعات المصانع الكبيرة إلى إدارتها وتسويق منتجاتها أيضًا.وأوضح "جو هيونغ تشول"، المساعد الرئاسي للشؤون الاقتصادية أن تركمانستان تعمل على التنويع الصناعي والتحول إلى الصناعات البتروكيمائية، ذات القيمة المضافة العالية، اعتمادا على مواردها الطبيعية الوفيرة.وبعد الانتهاء من زيارة المصنع سيتوجه الرئيس "مون" بعد ظهر اليوم، إلى "أوزبكستان"، وهي المحطة الثانية في جولته الإقليمية.