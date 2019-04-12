إلغاء مختلف القيود الاقتصادية

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قررت الحكومة تحويل 132 من القيود غير المناسبة للعصر إلى نظام يسمى "النظام السلبي".وقد عقدت الحكومة الكورية اجتماعا لمتابعة وتنسيق الشؤون الوطنية الراهنة، برئاسة رئيس الوزراء "لي ناك يون"، حيث تم اختيار 132 من القيود التي سيتم تغييرها إلى "النظام السلبي".ومن أهم الأمثلة، السماح باستخدام رقائق خشب البلوط لأغراض الإنضاج أو إضفاء الروائح عند صنع البيرة أو مخمرات الفواكه. وللعلم فإن طريقة الصنع باستخدام الرقائق بدأت تستخدم منذ فترة طويلة في الأسواق، رغم القاعدة القائمة التي تلزم باستخدام صناديق البلوط فقط.وقد صرحت الحكومة الكورية بأنها ستحول جميع المجالات غير المتعلقة بحياة وأمن الشعب والبيئة إلى "النظام السلبي"، مضيفة أنها ستواصل الإصلاحات في القيود واللوائح باستمرار.