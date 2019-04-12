الاتحاد الكوري لكرة القدم يتقدم بطلب استضافة بطولة كأس العالم للسيدات لعام 2023

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تقدم الاتحاد الكوري لكرة القدم بطلب لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات لعام 2023، بشكل منفرد وغير مشترك بين الكوريتين، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.وقال مسؤول في الاتحاد الكوري بالأمس إن الاتحاد تقدم بالطلب إلى الاتحاد الدولي في موعد نهاية الطلبات، الذي صادف يوم السادس عشر من هذا الشهر. وأضاف أن الاتحاد الكوري الجنوبي كان يسعى إلى استضافة مشتركة للبطولة مع كوريا الشمالية، إلا أن فرصة المناقشة لم تكن متاحة.وقد سبق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جاني إنبانتينو" أن طرح فكرة الاستضافة المشتركة للبطولة بين الكوريتين على الاتحاد الكوري، الذي رحب بتلك الفكرة.لكن الاتحاد الكوري الجنوبي لم يستطع التفاوض مع الجانب الكوري الشمالي حول هذا الموضوع، مما جعله يتقدم بالطلب بشكل منفرد.والجدير بالذكر أن تسع دول، وهي الارجنتين واستراليا وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا واليابان ونيوزيلاند وجنوب أفريقيا، تقدمت بطلبات لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات لعام 2023.وقال المسؤول في الاتحاد الكوري إنه رغم التقدم بطلب استضافة كوريا البطولة بشكل منفرد، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيتابع المفاوضات مع الجانب الكوري الشمالي باستمرار.