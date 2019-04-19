الكرملين يعلن أن لقاء كيم جونغ أون وبوتين سيعقد هذا الشهر

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أعلنت الرئاسة الروسية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيزور روسيا في وقت لاحق من هذا الشهر لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين.وفي بيان مقتضب صدر أمس الخميس، قال الكرملين إن كيم سيقوم بالزيارة بدعوة من بوتين. ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل، بما في ذلك موعد ومكان انعقاد القمة بين كيم وبوتين، لكن وسائل الإعلام المحلية توقعت أن يعقد الجانبان قمتهما الأولى في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في فلاديفوستوك يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، عندما يسافر بوتين إلى منطقة الشرق الأقصى وهو في طريقه إلى الصين لحضور مؤتمر دولي سيعقد هناك.كما قال تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن مصادر رسمية لم تحددها أمس إن كيم يعتزم زيارة روسيا لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم الأربعاء القادم. وأضاف التقرير أن كيم سيسافر بالقطار ويعقد قمة مع بوتين في جزيرة روسكي قبالة مدينة فلاديفوستوك.