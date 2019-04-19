المبعوث النووي الأمريكي يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي قضايا كوريا الشمالية

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التقى كبير المبعوثين النوويين الأمريكيين بمسؤول روسي رفيع المستوى لمناقشة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وذلك قبيل زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المرتقبة إلى روسيا الأسبوع القادم.وذكرت السفارة الأمريكية في موسكو أن المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيغون التقى بنائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف في موسكو أمس الخميس.وقالت السفارة إن المسؤوليْن ناقشا الارتباطات الثنائية مع كوريا الشمالية وجهود تحقيق "نزع السلاح النووي النهائي الذي يمكن التحقق منه بالكامل من كوريا الشمالية". ووصفت السفارة المحادثات بأنها كانت "بناءة"، كما أشارت إلى أن المباحثات تناولت عددًا من مجالات التفاهم المشترك بين البلدين فيما يتعلق بكوريا الشمالية، وأنهما أكدا التزامهما بمواصلة الحوار لسد أي ثغرات في المستقبل.كما ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن نائب الوزير مورغولوف تبادل مع المسؤول الأمريكي بيغون الآراء حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية.ومن المُعتقد أن بيغون قد أوضح للمسؤول الروسي أسباب توقف المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ بعد قمتهما الثانية التي انتهت بالفشل في هانوي وطلب تعاون موسكو في تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية.