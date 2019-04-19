الصين تحث كوريا الشمالية والولايات المتحدة على حل مشاكل شبه الجزيرة الكورية

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رفضت الصين التعليق بشكل مباشر على تقرير قال إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد أشرف على اختبار سلاح تكتيكي جديد.وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، سُئل "لو كانغ" المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عما إذا كانت بكين قلقة بشأن تقرير وكالة الأنباء المركزية في وقت سابق من اليوم الذي قال إن كيم أشرف على الاختبار يوم الأربعاء.وتجنب المتحدث الصيني الإجابة عن السؤال بشكل مباشر، وقال إن بكين تأمل في أن تعمل كوريا الشمالية والولايات المتحدة معًا لتهدئة الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.وأشار إلى مدى أهمية المرحلة الحالية التي تشهدها القضايا ذات الصلة، وقال إن الصين تأمل في أن تجلس الأطراف المعنية، خاصة كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وجهاً لوجه قريبًا.