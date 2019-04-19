واشنطن تقول إن اختبار كوريا الشمالية لم يشتمل على صاروخ باليستي

أكد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة "باتريك شاناهان" أن اختبار الأسلحة الذي أجرته كوريا الشمالية أول من أمس الأربعاء لم يتضمن اختبارا لصاروخ باليستي.ووفقًا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتيد برس للأنباء، أخبر شاناهان المراسلين أمس الخميس أن كوريا الشمالية أجرت تجربة على أسلحة، لكنها لم تؤثر على العمليات العسكرية الأمريكية.وقال التقرير إن الاختبار لم يكن فيما يبدو لصاروخ باليستي متوسط أو بعيد المدى محظور يمكن أن يعطل المفاوضات النووية الجارية.وكانت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية قد قالت أمس إنه تم إجراء تجربة على سلاح موجه تكتيكي جديد يوم الأربعاء تحت إشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.