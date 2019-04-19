ارتفاع أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية بنسبة 0,3% في مارس

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ارتفعت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية في شهر مارس للشهر الثاني على التوالي بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام.ووفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، وصل مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس لتضخم أسعار المستهلكين في المستقبل، إلى 104,14 نقطة في الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 0,3% مقارنة بالشهر الأسبق.وقال البنك المركزي إن أسعار النفط دفعت المؤشر إلى الارتفاع، حيث ارتفع متوسط سعر خام دبي، وهو المؤشر الرئيسي لكوريا الجنوبية، بنسبة 3,6% ليصل إلى 66,94 دولار للبرميل في الشهر الماضي.وارتفعت أسعار المنتجين للسلع الصناعية بنسبة 0,4% خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر الأسبق.