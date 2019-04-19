الولايات المتحدة تؤكد استعدادها لمواصلة المحادثات مع كوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية.وأصدرت الوزارة بيانا أمس الخميس بعد أن دعت بيونغ يانغ الإدارة المريكية إلى عزل الوزير "مايك بومبيو" من المفاوضات النووية الحالية.وفي تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة أمس الخميس، حث "كوان جونغ كون" رئيس قسم أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الولايات المتحدة على إزالة "العقبات" من طريق إخلائها من الأسلحة النووية، و دعا إلى استبدال بومبيو بشخص "أكثر حرصًا ونضجًا في التواصل مع كوريا الشمالية".وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن على علم بهذا التقرير، وأنها لا تزال مستعدة للاشتراك مع كوريا الشمالية في مفاوضات بناءة.وكان الجانبان قد أحرزا تقدما ضئيلا منذ القمة الثانية التي عقدت في فبراير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وانتهت دون اتفاق.