كوريا الجنوبية وفرنسا تتفقان على تعزيز التعاون الدفاعي

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ناقشت كوريا الجنوبية وفرنسا تدابير تعزيز التعاون الدفاعي بينهما.وعقدت وزارة الدفاع الوطني في كوريا الجنوبية حوارها الاستراتيجي الخامس مع نظيرتها الفرنسية في سيول أمس الخميس، حيث تم خلال المحادثات التي جرت على مستوى وزير، وهي أول اجتماعات من هذا النوع منذ عامين، تقييم نتائج تدابير التعاون التي بدأت سابقًا بشكل إيجابي واتفق الجانبان على تعزيز تبادل الأفراد وتدريب الضباط والأمن البحري وعمليات حفظ السلام، ضمن مجالات أخرى.كما دعت كوريا الجنوبية إلى دعم فرنسا النشط وتعاونها مع جهود سيول لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية، وجهودها لتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وقد وافقت فرنسا على ذلك معربة عن تقديرها لجهود سيول لنزع فتيل التوتر في المنطقة والضغط من أجل نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.