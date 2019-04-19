الفيلم الكوري طفيلي ضمن قائمة الأفلام المتنافسة في مهرجان كان

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كشفت اللجنة التنظيمية لمهرجان كان السينمائي، أمس الخميس، عن قائمة الأفلام المتنافسة على جوائز المهرجان، في دورته الثانية والسبعين.وتضم القائمة لهذا العام 19 فيلمًا سينمائيًّا من بلدان مختلفة، تتنافس في المهرجان الذي سيقام خلال شهر مايو القادم، في مدينة كان الفرنسية.وتضمنت قائمة الأفلام المتنافسة، الفيلم الكوري"طفيلي" للمخرج "بونغ جون هو"، والفيلم الأسباني "ألم ومجد" للمخرج "بيدرو ألمودوفار"، والفيلم البلجيكي "الشاب أحمد"، للمخرجين "جونبيار" و"لوك داردان"، وفيلم "ماتياس وماكسيم" للمخرج "إكزافي دولان"، وفيلم "آسفون اشتقنا إليك" للمخرج "كن لواش".وتعد هذه هي المرة الثانية، التي يتنافس فيها فيلم كوري على جوائز مهرجان كان، بعد أن تم إدراج الفيلم "أوك جا"، للمخرج "بونغ جون هو" أيضًا، ضمن قائمة الأفلام المتنافسة في عام 2017.