الحكومة تكشف عن الخطة الخمسية الثالثة للطاقة الوطنية

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تخطط الحكومة الكورية لزيادة حصة الطاقة المتجددة، من إجمالي الطاقة الكهربائية للبلاد، من المستوى الحالي الذي يتراوح بين 7% و8%، إلى ما يتراوح بين 30% و35% بحلول عام 2040.كما تخطط لتخفيض حجم الطاقة الكهربائية المولدة باستخدام الفحم، ضمن الجهود الرامية إلى الحد من الغبار الناعم والغازات المسببة للاحتباس الحراري.جاء ذلك في الخطة الخمسية الثالثة، للطاقة الوطنية، التي كشفت عنها وزارة الطاقة اليوم الجمعة، حيث تشمل الخطة المشروعات الخمسة الرئيسية، التي سيتم تنفيذها خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2040، لتحقيق النمو المستدام للبلاد، وتحسين جودة حياة الشعب، من خلال تنويع مصادر الطاقة النظيقة والآمنة.والجدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة، قد توقعت أن يصل متوسط حصة الطاقة المتجددة في العالم، إلى مستوى 40% بحلول عام 2040.وبموجب الخطة الحكومية، لن يتم بناء محطات جديدة تعمل بالفحم، وسيتم أيضًا تفكيك محطات الفحم القديمة.وسيتم الإعلان عن تفاصيل الخطة لزيادة محطات الطاقة المتجددة، وتخفيض محطات الفحم في الخطة الأساسية التاسعة، التي سيتم الكشف عنها في أواخر هذا العام.