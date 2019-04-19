ترامب أرسل تهنئة بمناسبة عيد ميلاد مؤسس كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

تبين أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أرسل تهنئته إلى الشمال، بمناسبة عيد ميلاد الزعيم الكوري الشمالي الأسبق الراحل "كيم إيل سونغ"، مؤسس كوريا الشمالية، وذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع.وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي، "جون بولتون"، خلال مقابلة مع إذاعة "بي بي إس" الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، أنَّ الرئيس "ترامب" يقوم بالحفاظ على علاقاتٍ جيدةٍ مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقال "بولتون" إن "ترامب" يرسل صورًا ورسائلَ إلى الزعيم "كيم"، حيث هنَّأه بعيد ميلاد جده "كيم إيل سونغ"، مؤسس كوريا الشمالية.وكانت كوريا الشمالية قد احتفلت يوم الاثنين الماضي بعيد ميلاد المؤسس الـ 107.ولم يوضح "بولتون" ما إذا كان "ترامب" قد أرسل مذكرة تهنئة بسيطة أو رسالة خاصة، فيما يتعلق بالمفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ، والتي تظل متوقفة منذ انتهاء قمة هانوي الثانية، دون التوصل إلى اتفاق.