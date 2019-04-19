هيئة الأركان المشتركة تكشف عن طبيعة السلاح التكتيكي الجديد للشمال

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قال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة؛ إن السلاح التكتيكي الموجه، الذي أشرف الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على اختباره هو سلاح موجَّه للقتال البري، وليس صاروخا باليستيا.ورفض المسؤول الكشف عن تفاصيل أكثر عن السلاح، مشيرا إلى أن الرادارات بعيدة المدى لم ترصد عملية الإطلاق من المعهد الكوري الشمالي للعلوم الدفاعية يوم الأربعاء الماضي، بينما تم رصده من قِبَل قمر التجسس الصناعي الأمريكي، حيث قدمت الولايات المتحدة معلومات عن هذا السلاح للجيش الكوري الجنوبي.ومن جانبه، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي "باتريك شاناهان"، في تصريح أدلى به للصحفيين أمس الخميس، إن السلاح الذي اختبرته كوريا الشمالية ليس صاروخا باليستيا.