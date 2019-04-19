الرئيس الكوري يأمل في فتح عهد جديد لطريق الحرير

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أعرب الرئيس الكوري، "مون جيه إين"، عن أمله في أن يتم فتح عهد جديد لطريق الحرير، من خلال التعاون مع أوزبكستان ودول أوراسيا.وأضاف الرئيس "مون"، في مقابلة مكتوبة أجرتها معه صحيفة "نارودنوييه سلوفا" الأوزبكية، اليوم الجمعة؛ أن السياسات التي تنتهجها الحكومة الكورية، لتحسين العلاقات مع الدول الشمالية، تهدف إلى تحقيق السلام والازدهار في قارة أوراسيا، من خلال تحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وقال إنَّ الطاقة الكامنة للتعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية وأوزبكستان لا حدود لها، مؤكدا على ضرورة بناء قاعدة صلبة، للإطار المؤسسي، لتنمية التعاون الاقتصادي الموجَّه نحو المستقبل.كما أكد على أهميةِ توسيعِ التعاوُنِ الاقتصادي ليشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشبكات الجيل الخامس للاتصالات، وصناعة الفضاء، والصناعات الطبية والحيوية ، بالإضافة إلى التنقيب عن الغاز الطبيعي وبناء محطات الطاقة الكهربائية.وأضاف أن كوريا الجنوبية مستعدة لمشاركة الخبرات، التي اكتسبتها في أثناء تنفيذ المشروعات الاقتصادية مع أوزبكستان، معربًا عن أمله في إحراز تقدم في علاقات التعاون بين البلدين.وأشار الرئيس "مون" إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد سجل 2.1 مليار دولار في العام الماضي، بعد مرور 27 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما عام 1992.وقال إنه سيتم توسيع تبادل الزيارات بين البلدين، بفضل تطبيق برنامج الإعفاء من التأشيرة في العام الماضي، وزيادة عدد الرحلات الجوية هذا العام.