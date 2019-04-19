تطوير العلاقات الثنائية مع أوزبكستان

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قررت كوريا الجنوبية وأوزبكستان تطوير العلاقات الثنائية بينهما، سعيًا لإيجاد مزيد من التعاون في مجال الطاقة.وقد عقد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" محادثات قمة مع نظيره الأوزبكي "شوكت ميرزيوييف" في طشقند اليوم الجمعة، لإقامة شراكة استراتيجية خاصة مع الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.وفي الوقت الذي أشار فيه الرئيس الأوزبكي إلى إمكانات بلاده غير المستغلة، في صناعة النفط والغاز، فقد أعرب عن أمله في أن تؤدي زيارة "مون" إلى توسيع آفاق التعاون والعلاقات الثنائية.وأعرب "مون" من جانبه عن الامتنان لدعم أوزبكستان لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.وقد تم تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1992، ثم تمت ترقيتها إلى شراكة استراتيجية في عام 2008.ويقوم الرئيس الكوري حاليًا بجولة إقليمية تشمل ثلاث دول في آسيا الوسطى، حيث زار تركمانستان الأسبوع الماضي، ثم وصل إلى طشقند أمس الخميس، وسوف يتوجه إلى كازخستان يوم الأحد المقبل.