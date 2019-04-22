اعتقال حفيد مؤسس شركة هيون ديه بتهمة تعاطي مخدرات

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تم اعتقال حفيد مؤسس مجموعة هيون ديه الراحل تشونغ جو يونغ أمس الأحد بتهمة تعاطي مخدرات غير مشروعة.وذكرت وكالة الشرطة في مدينة إنتشون أنها احتجزت الابن الثامن لمؤسس شركة هيون ديه، "تشونغ مونغ إيل"، في حوالي الساعة 9:30 صباحًا عند وصوله إلى مطار إنتشون الدولي. وقالت الشرطة إن المعتقل الذي يبلغ من العمر 28 عامًا متهم بالاستخدام غير القانوني لمجموعة متنوعة من الماريغوانا في ثلاث مناسبات في منزله في سيول خلال العام الماضي، وتدخين الماريغوانا مع حفيد مؤسس شركة "إس كيه".وكان تشونغ قد غادر إلى بريطانيا قبل أسبوع واحد من اعتقال تاجر المخدرات الذي يشتري منه، والذي يحمل اسم العائلة "لي"، في فبراير، بتهمة تعاطي المخدرات.