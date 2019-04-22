378 تريليون وون حجم الضرائب في كوريا الجنوبية في عام 2018

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جمعت السلطات في كوريا الجنوبية حوالي 378 تريليون وون من ضرائب الحكومة المحلية والمركزية خلال العام الماضي، مع ارتفاع نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد.ووفقًا لبيانات صادرة عن الحكومة والبنك المركزي الكوري، بلغت إيرادات الضرائب الإجمالية في العام الماضي 377,9 تريليون وون، بزيادة نسبتها 9,3% مقارنة بالعام الأسبق.وسجلت نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي 21,2%، بزيادة مقدارها 1,2% مقارنة بعام 2017.وتُعد هذه هي أكبر زيادة منذ أن تم تسجيل زيادة بنسبة 1,6% في عام 2000.ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات الضريبية إلى جانب الارتفاع البطيء في الناتج المحلي الإجمالي.ومع ذلك، لا تزال نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة مقارنة بالأعضاء الآخرين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث سجلت كوريا الجنوبية نسبة 20% في عام 2017، وهو سابع أقل مركز من بين الـ33 دولة عضوًا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.