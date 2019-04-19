المكتب الرئاسي يؤكد أن مون تلقى رسالة من ترامب للزعيم الكوري الشمالي

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أكد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية تقريرا بثته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية قال إن الرئيس مون جيه إين لديه رسالة من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لتسليمها إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وقال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي للصحفيين أمس الأحد إن الرسالة ستسلم إلى كيم عندما تعقد قمة بين الكوريتين.ونقلاً عن مصادر دبلوماسية كورية جنوبية متعددة، ذكرت شبكة سي إن إن يوم الجمعة الماضي أن رسالة ترامب تتضمن "أشياء مهمة لمسار العمل الحالي، وأشياء يجب أن تؤدي إلى شيء إيجابي من أجل القمة الأمريكية - الكورية الشمالية".ولم توضح سي إن إن كيف حصل مون على الرسالة، ولكن يبدو أنه تلقاها من ترامب عندما عقدا قمة في البيت الأبيض يوم 11 أبريل.