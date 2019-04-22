الرئيس مون يتوجه إلى كازاخستان في زيارة رسمية

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توجه الرئيس الكوري مون جيه إين إلى كازاخستان أمس الأحد في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، وهي المحطة الأخيرة في جولته التي تشمل ثلاث دول في آسيا الوسطى.وتوجه الرئيس إلى مدينة "آلما آتا" أكبر مدينة في كازاخستان صباح أمس الأحد بعد اختتام زيارة رسمية لأوزبكستان استغرقت أربعة أيام شملت رحلة إلى مدينة سمرقند التاريخية يوم السبت.وخلال زيارته لكازاخستان، يعقد الرئيس مون اجتماع غداء مع الكوريين المقيمين هناك في عاصمة البلاد نور سلطان.وسيحضر الرئيس بعد ذلك حفلًا بمناسبة عودة رفات المواطنين الكوريين الذين ناضلوا من أجل حرية البلاد خلال الحكم الاستعماري الياباني لكوريا وتوفوا في تلك الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.