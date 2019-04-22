حزب المعارضة الرئيسي يعقد مسيرة حاشدة ضد الحكومة

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نظم حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسى أمس الأحد مظاهرة حاشدة فى سيول للاحتجاج على تعيينات الرئيس مون جيه إين لعدد من كبار المسؤولين.وفي المسيرة التي عقدت في ميدان كوانغ هوا مون في وسط سيول، انتقد نواب الحزب وأعضاؤه بشدة السياسات الاقتصادية والدبلوماسية الرئيسية لحكومة الرئيس مون.وانتقد رئيس الحزب "هوانغ كيو آن" سياسات الحكومة تجاه كوريا الشمالية، ووصف مون بأنه "متحدث باسم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون"، وقال إن حكومة مون حكومة موالية لكوريا الشمالية.وتعهد زعيم الحزب بمحاربة ديكتاتورية حكومة مون اليسارية.وقدر الحزب عدد المشاركين في المسيرة بحوالي 20 ألف شخص.