رئيس الوزراء الياباني يرسل هدية إلى ضريح ياسوكوني

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أرسل رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" هدية إلى ضريح ياسوكوني المثير للجدل بسبب تكريمه لقتلى الحرب، بمن فيهم مجرمو حرب من الدرجة الأولى.وقال تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء أمس الأحد إن آبيه أرسل يوم الجمعة شجرة ماساكاكي إلى ضريج ياسوكوني يوم الجمعة، وهو اليوم الأول من عيد الربيع السنوي للضريح.ولم يزر آبيه الضريح المثير للجدل منذ ديسمبر 2013، لكنه ظل يرسل بدلاً من ذلك هدايا للضريح خلال مهرجانات الربيع والخريف، حيث يبدو أنه يضع في الاعتبار العلاقات مع كوريا الجنوبية والصين.ويقع ضريح ياسوكوني في وسط طوكيو، وهو يكرم أكثر من مليوني قتيل ياباني في الحرب العالمية، من بينهم 14 مجرمًا من مجرمي الحرب من الفئة الأولى.