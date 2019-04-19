زلزال بقوة 3,8 درجة يضرب الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية

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ضرب زلزال بلغت قوته 3,8 درجة بمقياس ريختر منطقة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية، بالقرب من منطقة "أول جين" في مقاطعة شمال كيونغ سانغ.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، وقع الزلزال في الساعة 5:45 من صباح اليوم الاثنين في المياه الواقعة على بعد 38 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من المقاطعة.ويقدر عمق الهزة بحوالي 21 كيلومترا.وقال محلل في هيئة الأرصاد الجوية إنه يعتقد أن الزلزال لم يسفر عن أي أضرار، لكنه أضاف أن التقارير الواردة من السكان مازالت تأتي، مشيرا إلى أن الهزة كانت كبيرة نسبيًا على الرغم من أن الزلزال وقع في الماء.