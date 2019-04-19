الإعداد لعقد قمة بين بوتين وكيم جونغ أون

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يجرى حاليًا الإعداد للقمة بين الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، التي يُتوقع عقدها يوم الخميس القادم.وقد شوهد أمس الأحد في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية بمدينة فلاديفوستوك، التي أقيم فيها عدد من الأحداث الدولية الهامة ، بما في ذلك قمة آبيك، "كيم تشانغ سون" رئيس الموظفين الخاص بالزعيم الكوري الشمالي، وذلك وسط التكهنات بشأن عقد القمة في تلك الجامعة.وكان مع "كيم تشانغ سون" كل من نائب قائد قوات الحراسة "كيم تشول كيو"، ونائب وزير الخارجية الكوري الشمالي "ريم تشون إيل".ولم تعلن روسيا حتى الآن أي تفاصيل عن جدول أعمال زيارة "كيم" لها، بما في ذلك موعد القمة ومكان عقدها.