الاحتفال بالذكرى الأولى للقمة الكورية في بان مون جوم

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قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إنه سيتم إقامة الفعاليات الفنية والثقافية، في السابع والعشرين من أبريل الجاري، في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى على القمة الكورية التي عقدت بين الرئيس الكوري "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وأضافت أنه سيشارك في هذه الفعاليات حوالي 500 شخص يمثلون الحكومة والبرلمان والدوائر الثقافية والفنية ورؤساء البعثات الدبلوماسية وقادة قوات الأمم المتحدة ولجنة الهدنة العسكرية، بالإضافة إلى عدد من المواطنين.وتضم الفعاليات التي ستقام تحت شعار"الطريق طويل .. ولكنه يجب قطعه"، أنواعا مختلفة من العروض الفنية التي سيقدمها فنانون من الولايات المتحدة واليابان والصين وكوريا الجنوبية، على 5 مسارح مفتوحة داخل قرية "بان مون جوم"، متمنين تحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وقال مسؤول في الوزارة إنه سيتم إبلاغ كوريا الشمالية بهذه الفعاليات لاحقا، حيث يرى المراقبون أنه من الصعب على كوريا الشمالية المشاركة فيها، نظرا لزيارة الزعيم "كيم جونغ أون" المرتقبة إلى روسيا في الأسبوع القادم لإجراء قمة مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".