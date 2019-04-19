كوريا الشمالية تنتقد تصريحات بولتون بشأن نزع السلاح النووي

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انتقدت كوريا الشمالية تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" بلهجة شديدة.وكان "بولتون" قد حث في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" يوم الأربعاء الماضي، بيونغ يانغ على تقديم "مؤشر حقيقي" على رغبتها في التخلي عن الأسلحة النووية، قبل عقد جولة ثالثة من محادثات القمة مع واشنطن.وقالت نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية "تشيه سون هي" يوم السبت الماضي في مقابلة مع وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن تصريحات "بولتون" قد أظهرت عدم فهمه لنوايا الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".ووصفت "تشيه" تصريحات "بولتون" بانها غبية، محذرة من أنه لن يكون هناك أي جدوى إذا واصلت الولايات المتحدة التفوُّه بمثل هذه التصريحات المجردة من الحكمة والعقل.