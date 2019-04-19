كوريا تستنكر التفجيرات الإرهابية الدامية في سريلانكا

Photo : YONHAP News

وصف الرئيس الكوري "مون جيه إين" الهجمات التفجيرية التي وقعت في سريلانكا أمس الأحد وأسقطت أكثر من 200 قتيل بأنها عمل إرهابي يجب ألا يسمح له بالحدوث.وأكد الرئيس "مون" عبر موقع التواصل الإجتماعي أمس الأحد أنه لا يمكن أن يكون الدين والإيمان موضوعا للغضب تحت أي ظرف من الظروف، مضيفا أن أي نوع من الأعمال التي تهدد السلام تعد عملا عدائيا يجب أن يقوم جميع الجنس البشري بمواجهته.وعبر الرئيس "مون" عن تعازيه وصادق مواساته لضحايا التفجيرات وأسرهم وقيادة وشعب سريلانكا.وكانت سلسلة من التفجيرات قد حدثت في توقيتات شبه متزامنة، استهدفت الكنائس والفنادق في عاصمة سريلانكا كولومبو ومدينتين أخريتين، مما أسفر عن مصرع 228 شخصا وإصابة 450 آخرين.