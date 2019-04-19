معدلات تأييد الرئيس مون جيه إين ترتفع إلى 48.2%

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شهدت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" ارتفاعا طفيفا في الأسبوع الماضي.وطبقا لنتائج استطلاعٍ للرأي العام، أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الأسبوع على 2523 من المواطنين البالغين، فقد بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" 48.2%، بزيادة 0.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة فقد بلغت 46.1%، بانخفاض قدره 0.7% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 37.8%، فيما حصل حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي على نسبة تأييد بلغت 31.3%، وحزب العدل 7.4%، وحزب الإصلاح المستقبلي 4.7% وحزب السلام الديمقراطي 1.9%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2.0%.