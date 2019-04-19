تراجع صادرات منتجات المعلومات والاتصالات للشهر الخامس على التوالي

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شهد حجم صادرات منتجات المعلومات والاتصالات تراجعا في شهر مارس الماضي وللشهر الخامس على التوالي.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الاثنين، فقد بلغ حجم صادرات منتجات المعلومات والاتصالات 15.85 مليار دولار، فيما بلغ حجم الواردات 9.19 مليار دولار.ويرجع السبب في هذا التراجع إلى انخفاض صادرات أشباه الموصلات والشاشات والهواتف المحمولة.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات رقائق الذاكرة بلغ 9.13 مليار دولار في مارس الماضي، بانخفاض قدره 16.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك للشهر الرابع على التوالي، بسبب تراجع أسعارها وانخفاض الطلب عليها.أما حجم صادرات الشاشات في مارس الماضي فقد تراجع بنسبة 22.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 1.71 مليار دولار، في الوقت الذي انخفض فيه حجم صاردات الهواتف المحمولة بمقدار 33% ليصل إلى 910 ملايين دولار.كما أشار التقرير إلى أن حجم صادرات البطاريات الثانوية بلغ 650 مليون دولار في مارس، بزيادة 10.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما زاد حجم صادرات أجهزة الكمبيوتر بنسبة 71.9% ليصل إلى 190 مليون دولار.