الحكومة تركز قدرتها السياسية على تنمية 3 مجالات صناعية

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قرر المكتب الرئاسي والحكومة الكورية تركيز قدرتها السياسية على تنمية 3 مجالات صناعية، وهي: الرقائق الإلكترونية غير الذاكرة، والتكنولوجيا الحيوية، والسيارات المستقبلية.وقال مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية اليوم الاثنين إن كوريا تعد أكثر دول العالم من حيث القوة التنافسية في تلك المجالات الثلاثة، التي ستلعب دورا رياديا في تعزيز التعاون بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق وظائف جديدة، وتحقيق النمو الإبتكاري، الذي تسعى إليه حكومة الرئيس "مون جيه إين"، بالإضافة إلى زيادة الحيوية في الاقتصاد الكوري.وأضاف المسؤول أن الرئيس "مون جيه إين" يعتقد أنه من الضروري تحسين الهيكل الاقتصادي الأساسي لكوريا الجنوبية كي تتمكن من ريادة الاقتصاد العالمي، خاصة في المجالات الثلاثة المذكورة.وقال إنه تم اختيار المجالات الثلاثة بناء على المعايير الخمسة، وهي: القدرة التنافسية الحالية والمستقبلية الكامنة، ومدى الجاهزية في رؤوس الأموال والقوى العاملة، ومدى المساهمة في النمو المتزامن بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مدى التأثير على خلق فرص عمل جديدة.ومن المتوقع أن يتم تركيز الدعم الحكومي على المجالات الثلاثة وتخفيف القيود المفروضة عليها بوتيرة سريعة.