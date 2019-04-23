سام سونغ تؤجل إصدار غالاكسي فولد بسبب مشاكل في الشاشة

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قررت شركة سام سونغ للإلكترونيات تأجيل إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي بعد أن أبلغ المراجعون الأوائل للجهاز عن مشكلات تتمثل في حدوث كسر في شاشة الجهاز.وقالت الشركة عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إنه بعد إجراء الاختبارات الداخلية تقرر تأجيل الإصدار المخطط له لـ"غالاكسي فولد"، وأنه سيتم الكشف عن الموعد الجديد للإصدار في غضون بضعة أسابيع.وقالت شركة سام سونغ إن التحليل الأولي للمشكلات التي تم الإبلاغ عنها في شاشات "غالاكسي فولد" قد أظهر أنها يمكن أن تكون ناتجة عن الضغط على المناطق العلوية والسفلية من الشاشة. وأضافت أنها وجدت أيضًا مشكلة تتمثل في تأثير مواد معينة موجودة داخل الجهاز على أداء الشاشة. وأكدت سام سونغ أنها ستتخذ تدابير لتعزيز حماية الشاشة.وكانت الشركة تخطط لإطلاق هاتفها الذكي القابل للطي في الولايات المتحدة يوم الجمعة القادم، وفي أوربا يوم الثالث من مايو، وفي كوريا الجنوبية في منتصف مايو.